В Кирове пенсионерка сломала лодыжку, пытаясь не допустить затопления своей квартиры

Из-за сырости в квартире отпадают обои, а однажды даже замкнуло проводку. Фото: ОНФ по Кировской области

Как рассказали активисты ОНФ, 70-летняя кировчанка живет в доме №17 по улице Романа Ердякова. Крышу здания ни разу не чистили за зиму, и она прохудилась под весом снега. Теперь три квартиры из восьми ежедневно топит, в том числе и принадлежащую пенсионерке. Пожилая женщина нашла выход и поставила на чердаке ведра и кастрюли, которые регулярно сливает, когда те переполняются. Однако 30 января кировчанка оступилась и сломала лодыжку.

Теперь ей приходится передвигаться на костылях, а о том, чтобы подняться на чердак, и речи не идет. В ее квартире постоянно влажно, отпали обои, а недавно замкнуло электропроводку. Проблема усложняется тем, что до февраля домом заправляла одна УК, а после сменилась. И в новой организации на запросы женщины отвечают только «денег на альпинистов нет, терпите». Сколоть сосульки - это максимум, что смогли сделать специалисты.

Общественники направили обращение в прокуратуру. Они намерены добиться, чтобы УК почистила от снега и починила крышу дома.