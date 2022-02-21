В Пижанском районе поймали бешеную лису

Лису изловили и ликвидировали после подтверждения опасного заболевания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пижанском районе Кировской области выявили случай бешенства диких животных. В поселок забежала лисица, у которой позже подтвердился данный диагноз. Гостью пришлось ликвидировать, как того требуют ветеринарные нормы. Об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды.

Как отмечают специалисты, бешенство смертельно опасно и для человека. Поэтому жителей области просят не прикасаться к диким животным, не гладить их и не пытаться покормить. В случае укуса необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Своевременная терапия значительно увеличивает шансы на полное выздоровление. Любое промедление может привести к осложнениям и даже гибели человека.