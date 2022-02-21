Две кировчанки открыли подпольный игорный клуб на улице Горького

Во время обыска из помещения изъяли компьютеры и другое специальное оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

На двух жительниц Кирова завели уголовное дело по подозрению в открытии незаконного игорного клуба. Женщинам грозит реальный тюремный срок. Об этом рассказали в областном Следкоме.

По информации сотрудников ведомства, 29 и 21-летняя подозреваемые проводили азартные игры в помещении на улице Горького. Для этого они использовали запрограммированные компьютеры и другое специальное оборудование. За свои услуги девушки брали с клиентов деньги.

В настоящее время расследование продолжается. В случае доказательства вины кировчанкам может грозить до двух лет лишения свободы.