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Происшествия21 февраля 2022 10:21

Две кировчанки открыли подпольный игорный клуб на улице Горького

Незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов
Алексей Романов
Алексей Романов
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Во время обыска из помещения изъяли компьютеры и другое специальное оборудование

Во время обыска из помещения изъяли компьютеры и другое специальное оборудование

Фото: Олег УКЛАДОВ

На двух жительниц Кирова завели уголовное дело по подозрению в открытии незаконного игорного клуба. Женщинам грозит реальный тюремный срок. Об этом рассказали в областном Следкоме.

По информации сотрудников ведомства, 29 и 21-летняя подозреваемые проводили азартные игры в помещении на улице Горького. Для этого они использовали запрограммированные компьютеры и другое специальное оборудование. За свои услуги девушки брали с клиентов деньги.

В настоящее время расследование продолжается. В случае доказательства вины кировчанкам может грозить до двух лет лишения свободы.