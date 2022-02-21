В Кирове ребенка-инвалида обеспечили многомиллионным лекарством по требованию прокуратуры

Ребенку необходимо дорогостоящее лекарство. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области прокуратура заставила региональный Минздрав обеспечить ребенка лекарством за 120 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

За помощью к ведомству обратился отец ребенка-инвалида из Кировской области. Мальчик страдает от достаточно редкого недуга: его распространенность - не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения. Из-за отсутствия альтернативных неинвазивных препаратов ребенок нуждается в приеме дорогостоящего лекарства. Курс лечения на год стоит более 120 миллионов рублей.

Отец мальчика обращался в областной Минздрав, однако там ему отказали. Тогда он отправился в прокуратуру. Сотрудники надзорного органа направили в суд иск, дабы обязать министерство предоставить семье необходимый препарат в необходимом объеме. Требование признали законным. Минздрав заключил контракт на поставку лекарства, и в конце января ребенок получил первую дозу медикамента.