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Происшествия21 февраля 2022 9:41

На 21-летнего кировчанина завели уголовное дело за уклонение от воинской службы

Теперь молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Никаких законных оснований для освобождения от службы в армии подозреваемый не имеет

Никаких законных оснований для освобождения от службы в армии подозреваемый не имеет

Фото: Александр ГЛУЗ

В Кирове задержали 21-летнего жителя областного центра, который умышленно уклонялся от службы в армии. На молодого человека завели уголовное дело. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники СК установили, что кировчанин долгое время не являлся в военкомат по Ленинскому и Нововятскому районам, получая при этом повестки. Никаких законных оснований для освобождения от службы 21-летний уклонист не имеет.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства преступления. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.