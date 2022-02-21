На 21-летнего кировчанина завели уголовное дело за уклонение от воинской службы

Никаких законных оснований для освобождения от службы в армии подозреваемый не имеет Фото: Александр ГЛУЗ

В Кирове задержали 21-летнего жителя областного центра, который умышленно уклонялся от службы в армии. На молодого человека завели уголовное дело. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники СК установили, что кировчанин долгое время не являлся в военкомат по Ленинскому и Нововятскому районам, получая при этом повестки. Никаких законных оснований для освобождения от службы 21-летний уклонист не имеет.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства преступления. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.