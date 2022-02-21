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Общество21 февраля 2022 8:55

За выходные на дорогах Кировской области задержали 23 пьяных водителя

На всех нарушителей составили административные протоколы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Многие нетрезвые водители отказываются проходить медосвидетельствование

Многие нетрезвые водители отказываются проходить медосвидетельствование

Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшие пятницу и выходные дни на дорогах Кировской области поймали 23 нетрезвых водителя. Еще 27 человек сели за руль без прав. Всего же за эти три дня сотрудники ГИБДД пресекли 1204 нарушения правил дорожного движения. Такие данные привели в региональной Госавтоинспекции.

На всех пьяных автомобилистов составили протоколы об административном правонарушении. Теперь им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Представители Госавтоинспекции просят кировчан быть внимательными и сообщать о нетрезвых автолюбителях по телефону: 8(8332) 588-888 или 02. Cвоевременный звонок поможет предотвратить ДТП и спасти чью-то жизнь.