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Общество21 февраля 2022 8:35

Кировчан опрашивают о размещении киосков и павильонов в городе

Заполнить анкету может любой желающий
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Все мнения учтут при определении требований к размещению НТО в Кирове.

Все мнения учтут при определении требований к размещению НТО в Кирове.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове запустили опрос о размещении киосков и павильонов. Об этом сообщает горадминистрация.

Опрос проводится для жителей областного центра. Они сами могут выбрать, на каком расстоянии от окон домов должны стоять объекты, нужны ли они на остановках общественного транспорта и так далее. Всего в анкете семь вопросов. Ответить на них и выразить свое мнение все желающие кировчане могут по этой ссылке. Стоит отметить, что опрос анонимный.

Ссылка будет действительна до 28 февраля. Все высказанные мнения мэрия учтет при определении требований размещения киосков и павильонов в Кирове. Результаты будут опубликованы на сайте горадминистрации.