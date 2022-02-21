В Юрьянском районе при столкновении грузовика и легковушки погиб мужчина

Одной из причин аварии могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 20 февраля, в Юрьянском районе произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась в 17 часов 30 минут на 434 км федеральной трассы «Вятка». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, «лоб в лоб» столкнулись автомобили «МАН» с прицепом и «Тойота». В результате 58-летний водитель легковушки погиб, а его 59-летняя женщина-пассажир получила травмы.

Насколько серьезными оказались повреждения и потребовалась ли ей госпитализация пока не сообщается. Всего же за прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и10 человек получили травмы.