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Здоровье21 февраля 2022 7:20

В Кировской области за сутки коронавирусом заразились менее двух тысяч человек

Количество пациентов в реанимации продолжает расти
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
К аппаратам ИВЛ подключены 35 жителей региона

К аппаратам ИВЛ подключены 35 жителей региона

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 1891 новый случай заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 315 заболевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 868.

В инфекционных стационарах проходят лечение 4023 пациента. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 207 кировчан с коронавирусом, 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 24 955 жителей Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 4687 вызовов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошли 429 человек.