В Кировской области за сутки коронавирусом заразились менее двух тысяч человек

К аппаратам ИВЛ подключены 35 жителей региона Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 1891 новый случай заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 315 заболевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 868.

В инфекционных стационарах проходят лечение 4023 пациента. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 207 кировчан с коронавирусом, 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 24 955 жителей Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 4687 вызовов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошли 429 человек.