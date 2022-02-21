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Общество21 февраля 2022 7:00

Кировская прокуратура занялась проверкой недобросовестных управляющих компаний

Уже 140 должностных лиц привлечены к административной ответственности
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
За некачественную уборку крыш и придомовых территорий предусмотрено административное наказание

За некачественную уборку крыш и придомовых территорий предусмотрено административное наказание

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Кировской области взяла на контроль работу управляющих компаний, которые не исполняют свои обязанности. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Только за текущую зиму подрядным организациям региона внесено 490 представлений. По фактам нарушений 140 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Кроме того, сотрудники прокуратуры проверяют деятельность органов местного самоуправления, а также контролирующих организаций. В случае нарушения закона принимаются соответствующие меры. Надзорные мероприятия планируется проводить регулярно.