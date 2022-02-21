Кировская прокуратура занялась проверкой недобросовестных управляющих компаний

За некачественную уборку крыш и придомовых территорий предусмотрено административное наказание Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Кировской области взяла на контроль работу управляющих компаний, которые не исполняют свои обязанности. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Только за текущую зиму подрядным организациям региона внесено 490 представлений. По фактам нарушений 140 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Кроме того, сотрудники прокуратуры проверяют деятельность органов местного самоуправления, а также контролирующих организаций. В случае нарушения закона принимаются соответствующие меры. Надзорные мероприятия планируется проводить регулярно.