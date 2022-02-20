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Общество20 февраля 2022 14:45

В Кирове хотят высадить сиреневый Сад Победы

Цветущий памятник появится в честь двух маршалов Советского Союза
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Где расположится сиреневый сад, пока неизвестно.

Где расположится сиреневый сад, пока неизвестно.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове хотят создать сиреневый сад в честь маршалов Конева и Говорова. Об этом сообщает областное правительство.

Идею высказал председатель регионального Совета ветеранов Александр Галицких. По его словам, советскую армию в мае встречали именно цветами сирени. Он же предложил разбить Сад Победы из этих кустарников, в честь маршалов, наших земляков. Стоит также отметить, что в 2022 году исполнится 125 лет со дня рождения обоих героев, поэтому появление такого цветущего памятника будет весьма кстати.

Инициатива нашла отклик и поддержку у главы региона. Примерные сроки высадки и место, где расположится сиреневый сад, пока неизвестны.