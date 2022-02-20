В Кировской области коронавирусом болеют почти 30 тысяч человек

В реанимации находятся более двухсот человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 1952 новых случая заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 447 заболевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие 24 часа от COVID-19 скончались трое человек; общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 868.

В инфекционных стационарах проходит лечение 4081 пациент. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 201 кировчанин с коронавирусом, 34 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 25535 жителей Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 5101 вызов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошел 571 человек.