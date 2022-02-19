Кировчане чаще стали страховать свою жизнь

Популярностью у кировчан продолжают пользоваться личное страхование и оформление полиса ОСАГО Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители и предприниматели Кировской области за 9 месяцев 2021 года застраховались более чем на 5,8 млрд рублей. Прирост, по сравнению с 2020 годом, составил 17,6%. Об этом сообщили пресс-службе филиала «Банка России».

Больше всего кировчане страхуют жизнь. Это объясняется тем, что в последние время жители области стали чаще брать ипотечные и потребительские кредиты. При оформлении данных займов данная процедура является обязательной.

Что касается страховых выплат, то в прошлом году они также возросли. Кировские компании компенсировали своим клиентам порядка двух миллиардов рублей. По данным специалистов, в 2022 году популярность страхования жизни и приобретения полисов ОСАГО продолжит расти.