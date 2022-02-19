В Пижанском районе медработники не получали законную компенсацию за ЖКХ

Медработникам и учителям сельской местности плата за тепло и энергоснабжение должна компенсироваться полностью
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Прокуратура Кировской области провела проверку по факту невыплаты компенсации 10 медработникам Пижанской ЦРБ. Об этом сообщили в надзорном органе.
Установлено, что заявителям не начислялась социальная выплата за тепло и энергоснабжения, которая положена им по закону. Общая сумма накопленной задолженности превысила 360 тысяч рублей. В результате прокурор направил в суд несколько исков. Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки.
На сегодняшний день органы соцзащиты погасили задолженность только перед тремя медицинскими работниками на сумму более 120 тысяч рублей. Дела по выплате остальным врачам и медсестрам находятся пока в стадии рассмотрения.