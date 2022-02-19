В Кирове больше недели разыскивают без вести пропавшую 47-летнюю женщину

К поискам пропавшей женщины привлечены волонтеры и неравнодушные кировчане. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кирова просят помочь найти 47-летнюю Юлию Вершинину. В последний раз женщину видели 11 февраля. С тех пор о ней ничего неизвестно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Активисты составили приметный портрет пропавшей. Рост Юлии 165 см. У нее плотное телосложение, рыжие крашеные волосы и серо-зеленые глаза. На момент ухода была одета в серую куртку с капюшоном, темно-зеленые кожаные штаны, черные перчатки и ботинки. С собой взяла синюю женскую сумку.

К поискам привлечены волонтеры и неравнодушные граждане.Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.