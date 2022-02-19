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Общество19 февраля 2022 9:02

В Кирове начали ремонт дорог, несмотря на снег и мокрый асфальт

Работы проводят в ночное время суток
Алексей Романов
Алексей Романов
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Подрядчик ремонтирует разбитые участки по специальной технологии. Фото: admkirov.ru

Подрядчик ремонтирует разбитые участки по специальной технологии. Фото: admkirov.ru

В Кирове подрядные организации уже приступили к ямочному ремонту дорогу. Работы проводят преимущественно в ночное время суток. Об этом сообщили в администрации города.

По словам специалистов, восстанавливать дорожное покрытие будут по специальной технологии. Сначала ямы фрезеруют для выравнивания краев. Далее участок продувается и очищается остатков асфальта. После чего заполняется горячей смесью.

Работы проводят на улице Азина. В ближайшие дни ремонт планируется выполнить на Герцена, Дерендяева, Пятницкой, Павла Корчагина, а также на старом мосту.