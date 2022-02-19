В Кировской области за 24 часа COVID-19 заболели более 2000 человек

Компьютерную томографию легких за сутки прошел 761 кировчанин Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 2011 новых случаев заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 447 заболевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 863.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3943 пациента. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 199 кировчан с коронавирусом, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 26 748 жителей Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 5638 вызовов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошел 761 человек.