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Здоровье19 февраля 2022 8:17

В Кировской области за 24 часа COVID-19 заболели более 2000 человек

Выросло число пациентов в реанимации инфекционных стационаров
Алексей Романов
Алексей Романов
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Компьютерную томографию легких за сутки прошел 761 кировчанин

Компьютерную томографию легких за сутки прошел 761 кировчанин

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 2011 новых случаев заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 447 заболевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 863.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3943 пациента. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 199 кировчан с коронавирусом, 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 26 748 жителей Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 5638 вызовов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошел 761 человек.