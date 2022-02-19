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Общество19 февраля 2022 7:22

Несколько домов Ленинского района Кирова отключили от холодного водоснабжения

Восстановить подачу ресурса обещают к вечеру
Алексей Романов
Алексей Романов
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Причиной отключения воды стала авария на трубопроводе

Причиной отключения воды стала авария на трубопроводе

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В субботу, 19 февраля, несколько многоквартирных домов Кирова остались без холодной воды. Причиной временных неудобств стала авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Как отмечают представители ресурсоснабжающей организации, от воды отключили дома, расположенные на улицах Строителей и Воровского Ленинского района областного центра. Восстановить водоснабжение обещают сразу по завершении ремонтных работ.

Для жильцов организован подвоз питьевой воды. Подробнее узнать о месторасположении цистерн, а также адресах и графике можно здесь.