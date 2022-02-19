Погода в Кировской области на 19 и 20 февраля: плюс и мокрый снег

Теплая погода ведет к активному таянию снега и образованию на дорогах и тротуарах каши Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима подходит к своему концу. Погода постепенно начинает настраиваться на весенний лад. На дорогах уже начинает таять снег, а при солнышке бегут первые ручейки. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на наступившие выходные с помощью сервиса rp.5

В субботу, 19 февраля, температура воздуха в течение дня поднимется до +2 градусов. Ожидается переменная облачность и мокрый снег. Ветер подует с юга со скоростью до 10 м/c. Атмосферное давление существенно ниже нормы - 738 мм ртутного столба.

В воскресенье, 20 февраля, серьезных изменений ждать не стоит. Днем столбик термометра покажет отметку + 2 градуса. Может выглянуть солнышко и выпасть небольшой снежок. Ветер южный, с порывами до 12 м/c. Атмосферное давление опустится до 729 мм ртутного столба. Метеозависимым кировчанам следует внимательнее следить за своим самочувствием.