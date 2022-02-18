В Кирове председателя ТСН оштрафовали за миллионный долг перед энергокомпаниями

Решать проблему пришлось с помощью суда. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове председателя правления ТСН привлекли к ответственности за долги перед энергетиками. Об этом рассказали в «Т Плюс».

Как выяснилось, в октябре-ноябре 2021 года председатель товарищества собственников недвижимости «Солнечная, 39» не перевел энергокомпаниям полную сумму, собранную с жильцов за электричество и отопление. Так, задолженность за первую позицию в итоге составила 137 тысяч рублей. За вторую - 781 тысячу рублей.

Мировой суд признал кировчанина виновным в причинении имущественного ущерба и назначил наказание в виде штрафов. В период разбирательств должник добровольно выплатил всю причитающуюся сумму.