В Кирове на улице Производственной грузовик врезался в столб

Упавший столб чудом не задел другие машины. Фото: предоставлено «КП-Киров» очевидцем

В Кирове грузовик врезался в столб, который чуть не рухнул на дорогу. Авария произошла на улице Производственной сегодня, 18 февраля. Об этом в редакцию «КП-Киров» сообщили очевидцы.

Фура буквально снесла столб, который почти падает на дорогу. К счастью, судя по фото, другие машины не задело. Как пишут другие очевидцы в городских пабликах, сейчас на месте происшествия собирается немалая пробка. Автомобилистам советуют искать объезд, поскольку проехать под практически ложащимся на дорогу столбом невозможно, а дорогу разделяет отбойник.

Официального комментария о случившемся на данный момент не поступало. Информации о пострадавших также нет.

UPD: ГИБДД по Кировской области сообщает, что в аварии никто не пострадал. Движение на участке дороги ограничено. Автомобилистам рекомендуют выбирать маршрут с учетом объезда места происшествия.