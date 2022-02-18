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Происшествия18 февраля 2022 11:50

В Кирово-Чепецком районе женщина вонзила нож в сердце своего сожителя

От полученных ран мужчина скончался
Алексей Романов
Алексей Романов
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Следователи выясняют все обстоятельства преступления. Фото: kirov.sledcom.ru

Следователи выясняют все обстоятельства преступления. Фото: kirov.sledcom.ru

На 44-летнюю жительницу деревни Малый Конып Кирово-Чепецкого района завели уголовное дело по подозрению в убийстве сожителя. Женщине грозит длительный тюремный срок. Подробности рассказали в региональном Следкоме.

По версии сотрудников ведомства, 16 февраля текущего года подозреваемая распивала спиртные напитки со своим 47-летним сожителем. В определенный момент между ними произошла ссора. Женщина схватила лежавший под рукой нож и вонзила его в сердце потерпевшего. От полученной раны тот скончался.

В настоящее время подозреваемая задержана. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.