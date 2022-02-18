В Кирове долгострой на Сурикова планируют сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года

Строительство дома на Сурикова остановилось в 2014 году и вновь возобновилось только в 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове дом №31, корпус 4 на Сурикова исключили из реестра проблемных объектов. Об этом сообщили в областном правительстве со ссылкой на региональный Госстройнадзор.

По пояснению ведомства, на данный момент застройщик, ООО СЗ «СМУ-5», завершает возведение дома. В январе 2021 года с ним зарегистрировали договор аренды земельного участка и внесли изменения в разрешение на строительство. Подрядчик привлекает для работ денежные средства дольщиков, размещая их на счетах эскроу. Поэтому оснований для нахождения здания в реестре проблемных нет.

Стоит напомнить, что строительство дома №31 остановилось в 2014 году. Тогдашнего застройщика, «Аркос Строй», признали банкротом. «СМУ-5» принялась за завершение работ в 2021 году. Ожидается, что в третьем квартале 2023 года здание введут в эксплуатацию.

Сейчас в реестре проблемных объектов остаются 26 домов, в возведение которых вложились 1488 дольщиков. Работы ведутся на Современной, 36, Маклина, 60а, Преображенской, 95 и Березниковском переулке, 34.