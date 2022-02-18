В Верхнекамском районе виновницу ДТП заставляют возместить государству 100 тысяч рублей

Помимо компенсации женщина также должна заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Верхнекамского района требует от виновницы ДТП, в котором пострадал пешеход, компенсировать траты на его лечение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что 47-летняя женщина ехала на автомобиле «ВАЗ-2114» по улице Орджоникидзе поселка Рудничный и, грубо нарушив ПДД, сбила 27-летнего пешехода. В результате аварии молодой мужчина получил травмы и был госпитализирован. Лечение в больнице на общую сумму почти 100 тысяч рублей оплатил фонд ОМС.

Теперь, по закону, эти деньги государству должна возместить виновница аварии. Кроме того, женщине выписали штраф в размере 10 тысяч рублей. Дело находится на особом контроле прокуратуры.