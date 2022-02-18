Кировский «Вятавтодор» оштрафовали на 1,5 млн рублей за некачественную работу

Власти Кирова усилили контроль за работой подрядных организаций. Фото: admkirov.ru

В связи с резкой сменой погоды и потеплением на дорогах и тротуарах Кирова стал появляться очень неприятный рыхлый снег. От жителей областного центра вновь начали поступать жалобы на некачественную уборку. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам чиновником, наибольшее количество обращений приходят от кировчан, живущих в заречной части города. Некоторые грунтовые дороги настолько завалены снегом, что по ним не может проехать даже высокопроходимый транспорт экстренных служб.

Подрядчика в лице АО «Вятавтодор» оштрафован на 1,5 млн рублей. Однако это на общую ситуацию это не повлияло. Многим жителям частного сектора приходится самим нанимать технику. Но это, по мнению кировчан, наоборот только усугубляет положение. Легкие снегоуборочные машины снимают лишь верхний слой, после чего на дороге образуется каша.

За работой подрядчиков усилен контроль со стороны УДПИ. Если обслуживающие компании и дальше продолжат не выполнять свои обязанности, то контракт с ними будет расторгнут.