В Кирове на улице Гайдара к сентябрю появится детсад на 100 мест

На проведение работ выделили 95 миллионов рублей. Фото: admkirov.ru

В Кирове здание на Гайдара, 4а продолжают перестраивать под детский сад. Об этом сообщает горадмиинстрация.

На данный момент рабочие завершили возведение пристроя к старому зданию и демонтаж кровли. Сейчас идет устройство новой крыши и установка оконных блоков. К будущему детсаду уже подвели отопление, и к концу февраля специалисты планируют завершить создание теплового контура. Это позволит приступить к отделке помещений.

Согласно проекту, детский сад будет рассчитан на сто мест: две группы младшего возраста и три - дошкольного. Работы должны завершиться в сентябре 2022 года. Отметим, что на перестройку здания выделили 95 миллионов рублей из городского бюджета.