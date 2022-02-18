Кировчане могут принести корм и игрушки для бездомных животных

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню кошек.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Кирове пройдет акция «Большая помощь маленьким друзьям». Ее цель - обеспечить кормом и игрушками бездомных животных. Об этом сообщает горадминистрация.
Организатором акции выступила библиотека имени Пушкина совместно с ветцентром «Вместе с верным другом». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню кошек, который празднуется 1 марта, и пройдет с 20 февраля по 20 марта.
Все неравнодушные кировчане могут принять участие и принести для животных:
- влажный корм в герметичной упаковке;
- когтеточки;
- игрушки для кошек - они особенно любят пушистых мышек;
- лежанки;
- древесный наполнитель.
Помощь можно принести в ветцентр по адресу: Киров, Октябрьский проспект, 14, телефон: 22-01-77. Всем кировчанам раздадут буклеты с полезной информацией по уходу за питомцами.