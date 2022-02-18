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Общество18 февраля 2022 8:36

Кировчане могут принести корм и игрушки для бездомных животных

С 20 февраля по 20 марта в областном центре пройдет акция помощи
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Мероприятие приурочено ко Всемирному дню кошек.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню кошек.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове пройдет акция «Большая помощь маленьким друзьям». Ее цель - обеспечить кормом и игрушками бездомных животных. Об этом сообщает горадминистрация.

Организатором акции выступила библиотека имени Пушкина совместно с ветцентром «Вместе с верным другом». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню кошек, который празднуется 1 марта, и пройдет с 20 февраля по 20 марта.

Все неравнодушные кировчане могут принять участие и принести для животных:

- влажный корм в герметичной упаковке;

- когтеточки;

- игрушки для кошек - они особенно любят пушистых мышек;

- лежанки;

- древесный наполнитель.

Помощь можно принести в ветцентр по адресу: Киров, Октябрьский проспект, 14, телефон: 22-01-77. Всем кировчанам раздадут буклеты с полезной информацией по уходу за питомцами.