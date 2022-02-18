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Общество18 февраля 2022 8:09

В Кировской области объявлено метеопредупреждение из-за шквального ветра

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными
Алексей Романов
Алексей Романов
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Кировчан просят быть внимательными и осторожными во время сильных порывов ветра

Кировчан просят быть внимательными и осторожными во время сильных порывов ветра

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 18 февраля, в Кировской области ожидается сильный ветер и снег. В связи с этим в регионе объявлено метеопредупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 19 м/с. Кроме того, к вечеру ожидается потепление до -1 градуса, а также снег. Кировчан просят быть внимательными и осторожными.

Специалисты отмечают, что резкая смена погоды ведет к образованию на дорогах наледи и переметов. Водителей просят по возможности отложить поездки по трассе особенно в темное время суток.