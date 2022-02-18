В Кировской области за сутки коронавирусом заразились 2022 человека

Количество пациентов в реанимации за прошедшие 24 часа увеличилось на три человека Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 2022 новых случая заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 443 заболевших. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 861.

В инфекционных стационарах проходят лечение 4009 пациентов. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 192 кировчанина с коронавирусом, 31 из них подключен к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 28 867 жителей Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 5409 вызовов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошел 731 человек.