В 30 деревнях Афанасьевского района установят мусорные контейнеры

До этого в населенных пунктов не было мусорок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области прокуратура через суд требует установить мусорные контейнеры в 30 населенных пунктах Афанасьевского района. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Накопительные контейнеры для сбора ТКО отсутствуют в целом ряде деревень в нескольких сельских поселениях. Прокуратура подала иск в суд, дабы обязать органы муниципалитета исправить это нарушение. Требование признали законным и обоснованным. Решение суда вступило в законную силу. Теперь контейнеры для мусора появятся в следующих деревнях Афанасьевского района:

- Алешкины, Головино Бисеровского сельского поселении;

- Алешата, Боровичи, Верхняя Колотовка, Ларенки, Семеновцы, Трошкино, Федосята, Фифилята, Чебаны Гординского сельского поселения;

- Б. Некрасовы (большая), Анфиногеново, Першино, Меркучи, Карасюрово (большая), Мироново, В. Кедра, Карагай, Пронино, Макаровская, Даньки Пашинского сельского поселения;

- Лазуковы, Васильевская (Московская), Езжа, Закамо-Воробьевская, Ивановская (Московская), Контантиновская, Коньковы, Костино, Лома, Московская, Нижняя Тимофеевская, Ожегино, Полунята, Рагоза, Трактовые, Харины, Васильевская (Пура) Ичетовкинского сельского поселения.