В Кировской области выделили 20 миллионов рублей на ликвидацию поселковых свалок

Многие поселковые свалки образовались еще в прошлом веке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2021 году в Кировской области ликвидировали 35 крупных поселковых свалок. Об этом сообщает правительство региона.

Рекультивировались исторически сложившиеся свалки бытовых отходов в 14 муниципальных образованиях. Многие из них образовались еще в 70-80 годах прошлого века. В результате удалось очистить 26 га земель.

К примеру, уборка прошла в Тужинском, Омутнинском, Свечинском, Шабалинском, Нолинском, Нагорском и Богородском районах. Для уничтожения особо крупных свалок выделили 5,5 миллиона рублей, и на эти средства расчистили пять мест накопления отходов - в Слободском, Тужинском, Белохолуницком и Арбажском (две свалки) районах.

На данный момент из 525 свалок, учтенных на территории области, ликвидированы 302. На борьбу с ними в 2022 году выделено более 20 миллионов рублей. На эти деньги планируется рекультивировать 18 мест скопления мусора.