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Общество17 февраля 2022 14:04

В Кировской области за 2021 год изъяли из магазинов 150 кг некачественного мяса

Специалисты проверили более 500 торговых объектов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Специалисты рекомендуют покупать мясо только в стационарных торговых точках.

Специалисты рекомендуют покупать мясо только в стационарных торговых точках.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году в Кировской области уничтожили полтора центнера опасной мясной продукции. Об этом отчиталось региональное управление Роспотребнадзора.

За минувший год специалисты посетили с проверками более 500 объектов, продающих мясо и мясную продукцию. Для анализа отобрали и исследовали свыше 2000 проб на соответствие показателям качества и безопасности. Не нашли ни антибиотиков, ни радионуклидов, ни пестицидов и ГМО. Однако 105,% продукции срезались по физико-химическим показателям, а 1,8% - по микробиологическим. Всего за минувший год также изъяли 151 кг некачественного товара, не соответствовавшего требованиям техрегламентов.

Специалисты рекомендуют кировчанам покупать мясо и мясные продукты только в стационарных торговых объектах и внимательно проверять информацию на упаковке.