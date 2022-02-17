В Кировской области с начала года пять человек погибли на железной дороге

На железной дороге регулярно проходят рейды. Фото: пресс-служба Кировского ЛО МВД на транспорте

В Кировской области за начало 2022 года пять человек погибли на железной дороге. Об этом сообщает Кировский ЛО МВД на транспорте.

Всего за полтора месяца произошло шесть случаев травмирования на путях - зачастую при попытке сократить путь. Пять из них, к сожалению, закончились летально. Последний случай травматизма произошел в начале февраля на станции Котельнич. 55-летний мужчина решил срезать путь через ж/д полотно под грузовым поездом. Состав тронулся, и несчастный повредил руку. Его быстро доставили в местную больницу.

В связи с участившимися несчастными случаями сотрудники ЛО МВД на транспорте провели рейд на станции Киров. Всем напомнили правила безопасного нахождения на объектах транспорта, раздали памятки и провели профилактические беседы.