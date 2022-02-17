Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 10:44

Кировские приставы разыскивают алиментщика с миллионным долгом

Мужчина умышленно скрывается от уплаты денег на содержание детей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кировчан просят помочь в розыске должника. Фото: пресс-служба УФССП по Кировской области

Кировчан просят помочь в розыске должника. Фото: пресс-служба УФССП по Кировской области

В Кировской области разыскивают злостного неплательщика алиментов. Информацию сообщает региональное УФССП.

Разыскиваемый - 38-летний Максим Александрович Чернухин 20.10.1983 г.р., уроженец села Петровка Московского района Республики Кыргызстан. По информации судебных приставов, мужчина умышленно скрывается от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Сумма долга уже превысила 1,2 миллиона рублей. Его разыскивает Кирово-Чепецкий межрайонный отдел УФССП, однако, как сообщает ведомство, Чернухин может проживать в Кирове.

Жителей региона просят оказать содействие. Если вы знаете, где находится алиментщик, сообщите об этом по телефонам: 8-912-730-33-43, 8(8332) 48-99-05.