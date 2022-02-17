Кировские приставы разыскивают алиментщика с миллионным долгом

Кировчан просят помочь в розыске должника. Фото: пресс-служба УФССП по Кировской области

В Кировской области разыскивают злостного неплательщика алиментов. Информацию сообщает региональное УФССП.

Разыскиваемый - 38-летний Максим Александрович Чернухин 20.10.1983 г.р., уроженец села Петровка Московского района Республики Кыргызстан. По информации судебных приставов, мужчина умышленно скрывается от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Сумма долга уже превысила 1,2 миллиона рублей. Его разыскивает Кирово-Чепецкий межрайонный отдел УФССП, однако, как сообщает ведомство, Чернухин может проживать в Кирове.

Жителей региона просят оказать содействие. Если вы знаете, где находится алиментщик, сообщите об этом по телефонам: 8-912-730-33-43, 8(8332) 48-99-05.