Жители нескольких домов Ленинского и Первомайского районов Кирова остались без воды

Воду обещают дать по завершении ремонтных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 17 февраля, многие кировчане вновь остались без холодной воды. Причиной послужила авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканале».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей компании, перебои с водоснабжением отмечены в домах, расположенных на улицах Некрасова, Комсомольской, Красина,Чапаева, Озерной, Береговой Ботанической, Богородской и Вятской в Ленинском и Первомайском районах областного центра.

На месте аварии ведутся ремонтные работы. Для жильцов организован подвоз питьевой воды. Более подробно ознакомиться с точными адресами и графиком можно, перейдя по ссылке.