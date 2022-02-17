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Общество17 февраля 2022 10:13

Жители нескольких домов Ленинского и Первомайского районов Кирова остались без воды

Перебои с холодным водоснабжением связаны с аварией на трубопроводе
Алексей Романов
Алексей Романов
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Воду обещают дать по завершении ремонтных работ

Воду обещают дать по завершении ремонтных работ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 17 февраля, многие кировчане вновь остались без холодной воды. Причиной послужила авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканале».

По информации сотрудников ресурсоснабжающей компании, перебои с водоснабжением отмечены в домах, расположенных на улицах Некрасова, Комсомольской, Красина,Чапаева, Озерной, Береговой Ботанической, Богородской и Вятской в Ленинском и Первомайском районах областного центра.

На месте аварии ведутся ремонтные работы. Для жильцов организован подвоз питьевой воды. Более подробно ознакомиться с точными адресами и графиком можно, перейдя по ссылке.