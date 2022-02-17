Кировские УК оштрафовали на 600 тысяч рублей за ненадлежащую работу

В первую очередь УК обязали очищать от снега и сосулек крыши многоквартирных домов. Фото: admkirov.ru

В 2022 году общая сумма штрафов, выписанных кировским управляющим компаниям, составила уже 600 тысяч рублей. За ненадлежащую работу на подрядчиков составлены протоколы. Об этом рассказали в администрации города.

В связи с предстоящим потеплением до плюсовых значений, обслуживающие организации обязали усилить работу по очистке от снега и сосулек крыш многоквартирных домов. В первую очередь будут отработаны адреса, на которые поступали жалобы кировчан.

За несвоевременную уборку кровель управляющей компании грозит штраф от 100 тысяч рублей. Если же по вине подрядчика кто-то погибнет или пострадает на УК заведут уголовное дело.

Работу обслуживающих организаций контролируют сотрудники терруправлений. Подрядчиков заставляют ежедневно отчитываться о проделанной работе.