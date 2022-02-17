Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 8:02

В Лузском районе пожар в частном доме унес жизнь престарелой женщины

По факту трагедии проводится доследственная проверка
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователи досконально изучат место трагедии

Следователи досконально изучат место трагедии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники следственного комитета Кировской области выяснят все причины и обстоятельства пожара в поселке Христофорово Лузского района, в котором погибла 89-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день установлено, что возгорание частного дома произошло в среду, 16 февраля. Огонь быстро охватил здание. К сожалению, престарелая хозяйка спастись не смогла.

Следователи в очередной раз призывают кировчан быть бдительными и осторожными при обращении с огнем и легковоспламеняющийся предметами. Жителей региона также просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.