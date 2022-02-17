В Лузском районе пожар в частном доме унес жизнь престарелой женщины

Следователи досконально изучат место трагедии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники следственного комитета Кировской области выяснят все причины и обстоятельства пожара в поселке Христофорово Лузского района, в котором погибла 89-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день установлено, что возгорание частного дома произошло в среду, 16 февраля. Огонь быстро охватил здание. К сожалению, престарелая хозяйка спастись не смогла.

Следователи в очередной раз призывают кировчан быть бдительными и осторожными при обращении с огнем и легковоспламеняющийся предметами. Жителей региона также просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.