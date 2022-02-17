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Здоровье17 февраля 2022 7:39

В Кировской области заболеваемость коронавирусом перестала стремительно расти

Количество пациентов в реанимации пока остается стабильным
Алексей Романов
Алексей Романов
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Врачи делают все возможное для пациентов, больных COVID-19

Врачи делают все возможное для пациентов, больных COVID-19

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 2061 новый случай заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 498 заболевших. По данным сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 858.

В инфекционных стационарах проходит лечение 4031 пациент. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 189 кировчан с коронавирусом, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находится 29 421 житель Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 5633 вызова на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошел 781 человек.