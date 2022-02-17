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Происшествия17 февраля 2022 7:14

В Кирове водитель иномарки сбил сразу двух пенсионерок на улице Казанской

Пожилые женщины получили травмы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Авария произошла в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 16 февраля, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. Инцидент случился в 18 часов 5 минут на улице Казанской у дома №23. Подробности сообщили сотрудники областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил двух пожилых женщин 72 и 74 лет. Как стало известно позже, пенсионерки переходили дорогу в неположенном месте.

В результате кировчанки получили травмы. Насколько серьезными оказались повреждения, а также потребовалась ли пострадавшим медицинская помощь не сообщается. Всего же за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором два человека получили травмы.