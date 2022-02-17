В Юрьянском районе шестой день ищут пропавшую без вести 64-летнюю женщину

К поискам пропавшей женщины привлечены волонтеры и неравнодушные граждане. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь отыскать 64-летнюю жительницу пгт. Мурыгино Юрьянского района. В последний раз Надежда Веселовская выходила на связь 12 февраля. С тех пор о ней ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Активисты составили приметный портрет пропавшей. Рост Надежды Павловны 165 см. У нее худощавое телосложение, русые с сединой волосы и голубые глаза. Предположительно была одета в бордовое длинное пальто с капюшоном, светлую шапку и шарф.

К поискам женщины привлечены волонтеры и неравнодушные граждане. Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.