В Кировской области за 2022 год отремонтируют шесть мостов

Срок сдачи объектов - 1 декабря 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области за 2022 год планируют отремонтировать шесть мостов. Об этом сообщает правительство региона.

До 1 декабря пройдет реставрация следующих объектов:

- мост через реку Уста (на км 64+300 трассы «Яранск- Кикнур-граница Нижегородской области» в Кикнурском районе) - 41,07 метра;

- мост через Озерницу (на км 45+434 автодороги «Слободской-Нагорск» в Слободском районе) - 41,15 метра;

- мост через реку Какша (на км 25+000 на автодороге «Гостовская-Жирново») - 81 метр;

- мост через Ярань (на км 197+670 автомобильной дороги «Киров-Советск-Яранск» с подъездом к Яранску) - 80,3 метра;

- мост через реку Большая Кордяга (на км 91+300 автомобильной дороги «Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики» в Зуевском районе) - 59,2 метра;

- мост через Сандаловку по ул. Талица в Кирове - 36 метров.

Запланирован также ремонт переправы через реку Большая Белая (на км 2+450 автодороги д. Ренево - д. Загарье Омутнинского района). Он завершится в июне 2023 года.

Всего на приведение в надлежащее состояние указанных мостов, а также 168 км дорог и строительство нескольких улиц, выделено почти четыре миллиарда рублей.