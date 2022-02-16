В 2022 году ЕГЭ планируют сдавать более 5 тысяч кировчан

Основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Кировской области ЕГЭ планирует сдавать 5451 ученик. Больше 90% из них - выпускники нынешнего года. Оставшиеся 409 и 68 человек - это школьники, которые завершили обучение в прошлых годах, а также студенты техникумов и колледжей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Единый государственный экзамен по русскому языку хотят сдать 5226 учеников. Профиль по математике выбрали 2480 участников. С базовым уровнем планируют успешно справиться 2692 человека. Почти половина (49,8%) всех желающих записались на ЕГЭ по обществознанию.

Оценить свои знания в биологии хотят 23,8% кировчан, истории - 17,9%, информатике и ИКТ - 17,6% кировчан. Отметим, что досрочный этап сдачи ЕГЭ пройдет с 21 марта по 15 апреля, основной с 26 мая по 2 июля, дополнительный с 5 по 8 сентября.