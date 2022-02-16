В 2022 году в Кирове благоустроят подъездные пути к 10 школам и детским садам

Благоустройство подходов и подъездных путей к социально-значимым объектам находится на контроле администрации. Фото: admkirov.ru

В 2022 году в Кирове планируется отремонтировать подъезды к 10 школам и детским садам. Об этом сообщили в администрации города.

По словам чиновников, список объектов поделили на несколько групп. Так, отдельно планируется заниматься благоустройством подъездных путей к вновь построенным, а также не попадающим под критерии нацпроектов и требующим комплексного ремонта смежных территорий образовательных и дошкольных учреждений.

Кроме того, депутаты гордумы рассмотрят возможность отремонтировать подходы к организациям культуры и спорта. Часть объектов благоустроят за счет муниципального бюджета. На остальные деньги выделит федеральный центр.