Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 12:52

В 2022 году в Кирове благоустроят подъездные пути к 10 школам и детским садам

Работы выполнят на деньги городского и федерального бюджета
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Благоустройство подходов и подъездных путей к социально-значимым объектам находится на контроле администрации. Фото: admkirov.ru

Благоустройство подходов и подъездных путей к социально-значимым объектам находится на контроле администрации. Фото: admkirov.ru

В 2022 году в Кирове планируется отремонтировать подъезды к 10 школам и детским садам. Об этом сообщили в администрации города.

По словам чиновников, список объектов поделили на несколько групп. Так, отдельно планируется заниматься благоустройством подъездных путей к вновь построенным, а также не попадающим под критерии нацпроектов и требующим комплексного ремонта смежных территорий образовательных и дошкольных учреждений.

Кроме того, депутаты гордумы рассмотрят возможность отремонтировать подходы к организациям культуры и спорта. Часть объектов благоустроят за счет муниципального бюджета. На остальные деньги выделит федеральный центр.