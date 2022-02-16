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Происшествия16 февраля 2022 12:00

В Кирове поймали 20-летнего парня, укравшего дорогой электроинструмент

Молодой человек пытался пронести краденное в куртке
Алексей Романов
Алексей Романов
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После задержания выяснилось, что подозреваемый находится в розыске за целую серию краж. Фото: 43.rosguard.gov.ru

После задержания выяснилось, что подозреваемый находится в розыске за целую серию краж. Фото: 43.rosguard.gov.ru

На днях в Кирове задержали молодого человека, который пытался украсть из магазина электроинструмент стоимостью порядка 20 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Росгвардии по Кировской области.

Сигнал «тревога» поступил на пульт из магазина, расположенного на улице Луганской. На место незамедлительно направился ближайший патрульный экипаж вневедомственной охраны.

Правоохранители задержали подозреваемого, пытавшегося пронести инструмент через кассу под курткой. Во время допроса и проверки документов выяснилось, что молодой человек находится в розыске за целую серию краж. Для дальнейшего разбирательства кировчанина доставили в отделение полиции.