В Кирове рабочие завалили вход в кофейню снегом, сброшенным с крыши

Такая снежная куча образовалась у дверей кофейни. Фото: vk.com/zlo43

В Кирове рабочие почистили крышу и скинули снег с нее у входа в кофейню, буквально замуровав посетителей. Снимок появился в паблике «Злой Кировчанин».

- Последствия уборки снега на Ленина, 54. Люди и сотрудники кофейни замурованы снегом, абсолютно наплевательское отношение со стороны тех, кто убирали снег, - пишет автор поста, пожелавший остаться анонимным.

В комментариях мнения разделились: кто-то посчитал, что в заведении должен быть запасной выход, кто-то в шутку предлагал персоналу и посетителям самостоятельно расчистить территорию. Заметим, что в окнах, судя по фото, горит свет - то есть там действительно кто-то мог находиться в тот момент.

Стоит также отметить, что сброшенный с крыши снег, по правилам внешнего благоустройства, подрядчик обязан убрать в течение шести часов после окончания работ.