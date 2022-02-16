Директор Савальского политехникума предстанет перед судом за служебный подлог

Все материалы раскрытого уголовного дела переданы в суд для вынесения приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Малмыжском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего директора образовательного учреждения «Савальский политехникум». Женщина подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями ради личной выгоды. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, подозреваемая в течение 2018-2020 годов заставляла своих подчиненных выдавать фальшивые удостоверения о прохождении обучения на водительские права категории «А1» и «А2». За это директор техникума брала с учеников деньги.

В настоящее время следователи СК собрали необходимое количество доказательств. Все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.