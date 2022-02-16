В Афанасьевском районе вальщика леса едва не убило бревном

Инцидент произошел во время валки леса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как рассказали в Следственном комитете по Кировской области, инцидент произошел на СПК - колхозе «Родина» в конце января 2021 года. На территории шла валка леса, и один из рабочих спилил дерево, которое при падении ударило комлем по голове другого сотрудника. Пострадавший получил травмы, характеризуемые как тяжкий вред здоровью.

По версии ведомства, вальщик, спиливший дерево, был не обучен безопасным условиям труда. Все рабочие в принципе не проходили специального обучения, проверки знаний и стажировки. Их не ознакомили с инструкцией по охране труда и даже не выдали защитных касок.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.