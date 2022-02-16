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Общество16 февраля 2022 8:10

Жители сразу трех районов Кирова остались без холодной воды

Восстановить подачу ресурса обещают по завершении ремонтных работ
Алексей Романов
Алексей Романов
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Причиной отключения воды стала авария на трубопроводе

Причиной отключения воды стала авария на трубопроводе

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В среду, 16 февраля, несколько домов сразу в трех районах Кирова отключили от холодной воды. Причиной стала авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей организации, без водоснабжения временно остались жители домов, расположенных на улицах Школьной, Боровицкой, Некрасова, Комсомольской, Красина, Чапаева и деревни Подозерье Первомайского, Ленинского и Октябрьского районов областного центра. В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой.

На месте аварии ведутся ремонтные работы. Восстановить подачу ресурса обещают по их завершении. Получить более подробную информацию можно здесь.