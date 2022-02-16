В Слободском пожилой водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

Авария произошла в светлое время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 15 февраля, в Слободском пенсионер на иномарке сбил женщину прямо на пешеходном переходе. Инцидент произошел в 11 часов 30 минут у дома №99 на улице Рождественской. Подробности рассказали в Госавтоинспекции по Кировской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 71-летний водитель автомобиля «Рено» не смог вовремя заметить 51-летнюю женщину и затормозить. В результате пострадавшая получила травмы.

Потребовалась ли слободчанке медицинская помощь, не сообщается. Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.