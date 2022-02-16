За сутки в Кировской области COVID-19 подтвердился у 2068 человек

Количество пациентов в реанимации за последние дни значительно выросло Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным кировского оперштаба, за предыдущие сутки врачи зафиксировали 2068 новых случаев заражения COVID-19 среди жителей региона. Выписаны за этот же период 410 заболевших. По данным сайта стопкоронавирус.рф, общее количество умерших от коронавируса в Кировской области составляет 856.

В инфекционных стационарах проходит лечение 4081 пациент. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 193 кировчанина с коронавирусом, 31 из них подключен к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находится 31 081 житель Кировской области с подтвержденным COVID-19. За сутки медработники обслужили 5255 вызовов на дом от больных с коронавирусом. Компьютерную томографию легких в медицинских организациях региона прошли 699 человек.